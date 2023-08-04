Пожар вспыхнул на территории резервата «Семей орманы»

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В подразделения МЧС по области Абай 4 августа 2023 года в 15:30 часов поступило сообщение о загорании на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы», находящегося в ведении Министерства экологии и природных ресурсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.



Для разведки и тушения с воздуха с применением водно-сливного устройства задействованы вертолеты Казавиаспас МЧС и Министерства обороны. В настоящее время количество задействованных сил и средств МЧС и лесного хозяйства составляет порядка 130 человек и 25 единиц техники. Дополнительно формируются к высылке на место горения силы и средства из города Астана и Карагандинской области.

Возгорание было обнаружено 4 августа в 14:39 в 7,8 кварталах Байдаулетского лесничества Долонского филиала, проинформировала пресс-служба Минэкологии. Как отметили в ведомстве, ориентировочная площадь пожара составляет 27 га. На данный момент распространение пожара остановлено, проводится дотушивание.