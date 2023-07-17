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    Пожар вспыхнул на станции «Эталон газ» в Актюбинской области

    17 Июля 2023, 11:25

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Кобдинском районе на 616 км трассы Самара-Шымкент, в 7 км от п. Кобда в сторону города Актобе, при заполнении подземного резервуара газозаправочной станции «Эталон газ» газовозом произошло загорание газа с резервуара и задней части газовоза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Актюбинской области.

    Сообщение о ЧП поступило 17 июля в 00:07 часов в службу спасения 112.

    В тушении пожара были задействованы более 24 огнеборцев и 5 единиц техники ДЧС Актюбинской области. Также на месте происшествия находилось руководство ДЧС, которое контролировало ситуацию и следило за своевременной ликвидацией пожара.

    Благодаря профессиональной и слаженной работе пожарных огонь не распространился на другие объекты, от пожара был спасен 20-тонный бензовоз и стоявшая рядом газель.

    Пожар локализован в 01:50, ликвидирован в 02:15.

    Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия МЧС Пожар Газификация
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