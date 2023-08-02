Пожар вспыхнул из-за грозы в нацпарке «Буйратау» в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Природный пожар, возникший из-за грозы, тушат в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

2 августа в 15:50 в Оскаровском районе в сельском округе Жансары предварительно в 3-х очагах из-за грозового разряда произошло загорание сухой травы, с последующим переходом на лесную площадь государственного национального природного парка «Буйратау».

Пожар локализован в 19:10. Площадь пожара устанавливается. Всего в ликвидации задействованы 46 человек и 10 единиц техники подразделений ДЧС, государственного национального природного парка «Буйратау», воинской части 52859 МЧС РК и добровольных противопожарных формирований.