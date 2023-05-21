Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Пожар в зоне отдыха в Жамбылской области ликвидировали

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Мая 2023, 02:17
Пожар в зоне отдыха в Жамбылской области ликвидировали видеокадр

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Пожар в зоне отдыха «Туран» в Меркенском районе Жамбылской области потушен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как сообщалось ранее, 20 мая в 21:56 в 14 км от села Мерке, на территории зоны отдыха «Туран» произошел пожар: огнем были охвачены четыре деревянных, расположенных рядом одноэтажных здания (административное здание, кафе и 2 гостевых дома). Общая площадь возгорания составила 400 кв.м. Пожар локализован 21 мая в 00:13.

Возгорание было ликвидировано в 01:25 силами Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области (37 сотрудников и 12 единиц техники). Время прибытия первого подразделения 22:16 (расстояние 14 км). Жертв и пострадавших нет.


Жамбылская область   Происшествия   Пожар  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Казахский «Король бокса» из Китая стал сенсацией на чемпионате мира в Ташкенте
Казахский «Король бокса» из Китая стал сенсацией на чемпионате мира в Ташкенте
Нетрезвую девушку в полицейской форме задержали в Актобе
Нетрезвую девушку в полицейской форме задержали в Актобе
ЧМ-2023 по хоккею: где и когда смотреть матч Латвия - Казахстан
ЧМ-2023 по хоккею: где и когда смотреть матч Латвия - Казахстан
Автомобильный чемпионат Казахстана в Таразе – громко, стильно, красиво
Автомобильный чемпионат Казахстана в Таразе – громко, стильно, красиво
Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Риме
Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Риме
Оживление на рынке жилья в Казахстане отмечают эксперты
Оживление на рынке жилья в Казахстане отмечают эксперты
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал турнира в Риме
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в финал турнира в Риме
Казахстанский лоукостер открывает прямые авиасообщения между Астаной и Ташкентом
Казахстанский лоукостер открывает прямые авиасообщения между Астаной и Ташкентом
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана