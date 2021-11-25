РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:35, 25 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Пожар в жилом доме в Костанае: погиб 7-летний ребёнок

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В результате пожара в одном из жилых домов Костаная пострадала семья: муж и жена остались живы, девочка скончалась в карете скорой помощи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    24 ноября в Костанае в 17:20 на пульт связи «112» поступил вызов о том, что по ул.Путейская в частном жилом доме произошел пожар. Через несколько минут в 17:34 пожарные прибыли на место и принялись тушить возгорание в 6-квартирном кирпичном жилом доме. В одной из таких квартир по неизвестной причине случился пожар, горела стена и потолочное перекрытие.

    «Возгорание происходило на площади 50 кв.м. В результате тушения пожарными были эвакуированы и переданы карете скорой помощи четверо человек. В городскую больницу госпитализирована хозяйка квартиры - мать, 1977 года рождения, с термическими ожогами III степени 80-88% туловища, головы, верхних шейных конечностей и дыхательных путей. Находится в реанимационном отделении, состояние тяжелое. Муж гражданки, 1975 года рождения, который получил термические ожоги лица I степени и обоих кистей II-III-степени 1,5-2% после осмотра отпущен домой. К сожалению дочь родителей в возрасте 7-ми лет, не доехав до больницы, скончалась в карете скорой помощи», - прокомментировали в ДЧС.

    К тому же в ходе тушения пожарными был обнаружен еще один ребёнок 8 лет, с соседней квартиры, который был спасён. Состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается.

    «Причина пожара будет выяснятся в пожарной исследовательской лаборатории. Ликвидация огня произошла в 18:23. В ходе тушения были задействованы 26 человек личного состава и 7 единиц техники»,- добавили в ведомстве.



    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:42
    Планово-предупредительные работы начались на АНПЗ
    Сегодня, 14:23
    Стендовая стрельба: Мария Дмитриенко выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 14:13
    Визит Президента в Германию, блэкаут Караганды, «нет» коронавирусу, победы на Азиаде — обзор недели
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!