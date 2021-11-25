Пожар в жилом доме в Костанае: погиб 7-летний ребёнок

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В результате пожара в одном из жилых домов Костаная пострадала семья: муж и жена остались живы, девочка скончалась в карете скорой помощи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

24 ноября в Костанае в 17:20 на пульт связи «112» поступил вызов о том, что по ул.Путейская в частном жилом доме произошел пожар. Через несколько минут в 17:34 пожарные прибыли на место и принялись тушить возгорание в 6-квартирном кирпичном жилом доме. В одной из таких квартир по неизвестной причине случился пожар, горела стена и потолочное перекрытие.

«Возгорание происходило на площади 50 кв.м. В результате тушения пожарными были эвакуированы и переданы карете скорой помощи четверо человек. В городскую больницу госпитализирована хозяйка квартиры - мать, 1977 года рождения, с термическими ожогами III степени 80-88% туловища, головы, верхних шейных конечностей и дыхательных путей. Находится в реанимационном отделении, состояние тяжелое. Муж гражданки, 1975 года рождения, который получил термические ожоги лица I степени и обоих кистей II-III-степени 1,5-2% после осмотра отпущен домой. К сожалению дочь родителей в возрасте 7-ми лет, не доехав до больницы, скончалась в карете скорой помощи», - прокомментировали в ДЧС.

К тому же в ходе тушения пожарными был обнаружен еще один ребёнок 8 лет, с соседней квартиры, который был спасён. Состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается.

«Причина пожара будет выяснятся в пожарной исследовательской лаборатории. Ликвидация огня произошла в 18:23. В ходе тушения были задействованы 26 человек личного состава и 7 единиц техники»,- добавили в ведомстве.



