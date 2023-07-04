Пожар в Жамбылской области: возгорание локализовано

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 3 июля в 17:30 часов в Жамбылской области в районе имени Т. Рыскулова, в 12 км от села Шолак Кайынды в горной местности произошло возгорание сухой травы. Горение происходит на вершине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Жамбылской области.

Силы и средства подразделений ДЧС Жамбылской области прибыли на место пожара в 00:35 (расстояние до места пожара 65 км и 2 км по склону горы).

На месте задействованы 45 человек личного состава ДЧС и 6 единиц специальной техники, добровольные пожарные формирования в составе 30 человек и 5 единиц техники, а также 30 человек и 2 единицы техники Лесного хозяйства области.

4 июля в 7:15 на место вылетел вертолет ЕС-19 «Казавиаспас» для доставки личного состава в труднодоступную местность для тушения пожара. На борту находится заместитель начальника ДЧС Ералы Акылбеков и сотрудники профильных служб департамента.



В 8:38 пожар локализован. Площадь горения устанавливается.