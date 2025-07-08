Пожар в здании оператора связи в Каире: в Египте возникли сбои

В результате пожара пострадали по меньшей мере 22 человека, также были зафиксированы проблемы со связью. Об этом агентству Reuters сообщил представитель министерства здравоохранения Египта.

По словам репортёра государственного телевидения, пожар был локализован.

Люди не могли совершать телефонные звонки, также были зафиксированы сбои в работе интернета. К тому же были затронуты и некоторые цифровые банковские сервисы, включая кредитные карты, банкоматы и онлайн-транзакции, сообщили источник в банке и местные жители.

По словам представителя министерства здравоохранения Хоссама Абдель Гаффара, большинство пострадавших отравились дымом.

Государственное информационное агентство MENA сообщило, что пожар удалось предотвратить от распространения на всё здание и соседние крыши.

По предварительным данным, причиной пожара, вероятнее всего, стало короткое замыкание, сообщил MENA источник.

Ранее 80 тысяч человек оказались изолированными из-за пожара на складе химикатов на юге Испании.