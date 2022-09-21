Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы
Пожар в техвагоне: пассажирам поезда «Астана-Петропавловск» вернут часть денег за билеты
21 Сентября 2022, 18:00

Пожар в техвагоне: пассажирам поезда «Астана-Петропавловск» вернут часть денег за билеты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пассажирам поезда «Астана-Петропавловск» вернут часть денег за билеты из-за пересадки. Они со станции Астана до станции Петропавловск были отправлены отдельным составом из стандартных вагонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пассажирам дополнительного поезда №901 сообщением «Астана-Петропавловск» будет осуществлен частичный возврат суммы от общей стоимости проездного документа», - сообщили в пресс-службе АО «НК «КТЖ».

Также АО «Пассажирские перевозки» обеспечил пассажиров поезда №901 сообщением «Астана-Петропавловск» в пути следования продуктами питания.

21 сентября в 04:27 пассажирский поезд №105 сообщением Алматы-Петропавловск произвел экстренную остановку на участке «Караганда-Астана» из-за загорания технического вагона. Видео появилось в сети.

В поезде находились 184 пассажира. Все они с перегона Мырза Шокай до станции Астана рассажены на поезд №3/4 Алматы-Астана-Нурлы жол (Тальго). А пассажиры, следовавшие до станций Курорт-Боровое, Кокшетау и Петропавловск, со станции Астана до станции Петропавловск отправлены отдельным составом из стандартных вагонов (4 купейных вагона).


Новости по теме
Даурен Ермеков узнал дату и место титульного боя в промоушне Хабиба Нурмагомедова
Причины отсутствия холодной воды в одном из ЖК озвучили в акимате Алматы
Глава государства дал ряд поручений акиму Алматы
Читайте также
Даурен Ермеков узнал дату и место титульного боя в промоушне Хабиба Нурмагомедова
Захоронение сакского воина обнаружили археологи в Алматы
Свыше четырех тысяч водителей привлечены к ответственности в Костанайской области
Причины отсутствия холодной воды в одном из ЖК озвучили в акимате Алматы
Глава государства дал ряд поручений акиму Алматы
Нелегально проживавших в Алматы мигрантов выдворили из страны
Проект ЛРТ не передавали в МИИР
Два человека пострадали в массовом ДТП в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив