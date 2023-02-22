Пожар в школе в Актобе: эвакуировано более 900 человек

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе сегодня произошел пожар в средней школе №23, в срочном порядке были эвакуированы учащиеся и коллектив учебного заведения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС региона.

Горение открытым огнем произошло в помещениях на первом этаже. По предварительной версии причиной послужило возгорание от короткого замыкания электропроводки. В тушении пожара участвовали более 50 сотрудников ДЧС и 14 единиц техники. К счастью жертв и пострадавших нет.

«22 февраля в 8 часов 01 минут на пульт службы спасения поступила информация о загорании школы №23 по улице Сатпаева. По прибытию было установлено горение помещений на первом этаже открытым огнем. Силами спасателей было эвакуировано 890 школьников и 60 взрослых. Пожар был ликвидирован в 8-12 часов. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Специалисты ДЧС напомнили о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности, профилактики короткого замыкания.

Фото:ДЧС