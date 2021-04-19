ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 19 апреля в 8 часов 30 минут пожар в резервате «Ертіс орманы» в Павлодарской области локализован. Об этом сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Талгат Уали, передает МИА «Казинформ».

Из-за внутреннего горения и сильного ветра огонь распространялся в трех направлениях. В двух направлениях проводится окарауливание, в третьем направлении - тушение. Ориентировочная площадь пожара - 1 тысяча га, из них лесопокрытая территория - 300 га.

Задействованные силы и средства за ночь нарастили до 206 человек и 50 единиц техники. Также использовали хлопушки и ранцевые огнетушители в количестве 112 штук.

Напомним, 18 апреля 2021 года в 13:34 часов поступила информация в управление в кризисных ситуаций ДЧС Павлодарской области о возникновении природного пожара, а именно горении сухой травы и деревьев на лесопокрытой территории Степного лесничества Галкинского сельского округа Щербактинского района в кварталах № 149, 70. Это 60 км от пожарной части № 7 села Щербакты.