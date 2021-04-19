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    10:23, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Пожар в резервате «Ертіс орманы» в Павлодарской области локализован

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    ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 19 апреля в 8 часов 30 минут пожар в резервате «Ертіс орманы» в Павлодарской области локализован. Об этом сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Талгат Уали, передает МИА «Казинформ».

    Из-за внутреннего горения и сильного ветра огонь распространялся в трех направлениях. В двух направлениях проводится окарауливание, в третьем направлении - тушение. Ориентировочная площадь пожара - 1 тысяча га, из них лесопокрытая территория - 300 га.

    Задействованные силы и средства за ночь нарастили до 206 человек и 50 единиц техники. Также использовали хлопушки и ранцевые огнетушители в количестве 112 штук.

    Напомним, 18 апреля 2021 года в 13:34 часов поступила информация в управление в кризисных ситуаций ДЧС Павлодарской области о возникновении природного пожара, а именно горении сухой травы и деревьев на лесопокрытой территории Степного лесничества Галкинского сельского округа Щербактинского района в кварталах № 149, 70. Это 60 км от пожарной части № 7 села Щербакты.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Экология Происшествия Павлодарская область
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