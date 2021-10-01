Пожар в районе Президентского парка сняли на видео в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы недалеко от парка Первого Президента произошел пожар. Горит летняя площадка заброшенного кафе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео пожара появилось в сети.

«30 сентября в 19:44 силы и средства ДЧС Алматы работают по повышенному рангу в Бостандыкском районе, по проспекту Аль-Фараби, угол ул. Навои (вдоль речки Большая Алматинка). Происходит горение летней площадки заброшенного кафе «Бунгало», - уточнили в ДЧС.