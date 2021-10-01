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    20:14, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пожар в районе Президентского парка сняли на видео в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы недалеко от парка Первого Президента произошел пожар. Горит летняя площадка заброшенного кафе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео пожара появилось в сети.

    «30 сентября в 19:44 силы и средства ДЧС Алматы работают по повышенному рангу в Бостандыкском районе, по проспекту Аль-Фараби, угол ул. Навои (вдоль речки Большая Алматинка). Происходит горение летней площадки заброшенного кафе «Бунгало», - уточнили в ДЧС.


    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Главная Алматы Происшествия
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