Пожар в районе барахолки сняли на видео в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы, в районе барахолки, произошел пожар, по данным ДЧС горела кровля частного дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео пожара появилось в Сети. Авторы видео предположили, что горит рынок «Ак булак».

В пресс-службе ДЧС города сообщили, что в Алатауском районе в микрорайоне Шапагат, 3-й градокомплекс, горела кровля частного дома. В 09:35 пожар был локализован. Жертв и пострадавших нет.

В пресс-службе ДЧС города сообщили, что 25 сентября в 09:30 на пульт 101 ДЧС один за другим стали поступать вызовы о загорании в районе барахолки. Первым из десяти звонков зарегистрировано от мужчины сообщившего, что горит его дом в Алатауском районе в мкрн.Шапагат.

«Пожарные расчеты, прибыв на место пожара через 7 минут, установили горение открытым пламенем кровли с переходом на хозпостройку на общей площади 100 квадратных метров. Огонь угрожал перейти на соседний частный дом. Из горящего дома пожарные эвакуировали газовый баллон 50 л, тем самым была предотвращена угроза взрыва и дальнейшего распространения пожара. Пожар локализован в 09:53. Жертв и пострадавших нет. Дом от огня отстояли, кровлю придется восстанавливать. Предварительная причина пожара -короткое замыкание электропроводки», - уточнили в ДЧС.



