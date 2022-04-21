Пожар в павлодарской школе – учительница госпитализирована

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Из горящей школы в Павлодаре в больницу госпитализировали учителя с отравлением угарным газом средней степени тяжести, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Пациентка 1975 года рождения, отравление угарным газом средней степени тяжести», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.

Учительница, госпитализированная из горящей школы, попала в терапевтическое отделение больницы № 1.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков сообщил, что находится на месте ЧП. По его словам, это уже второй пожар в школах за неделю.

«Будем детально разбираться в положении дел в сфере пожарной безопасности, - сказал он. - Сегодня в ближайшее время проведу заседание оперштаба по ЧС».

Напомним, в школе № 28 города Павлодара тушат горящую кровлю.