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    10:32, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Пожар в павлодарской школе – учительница госпитализирована

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Из горящей школы в Павлодаре в больницу госпитализировали учителя с отравлением угарным газом средней степени тяжести, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пациентка 1975 года рождения, отравление угарным газом средней степени тяжести», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.

    Учительница, госпитализированная из горящей школы, попала в терапевтическое отделение больницы № 1.

    Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков сообщил, что находится на месте ЧП. По его словам, это уже второй пожар в школах за неделю.
    «Будем детально разбираться в положении дел в сфере пожарной безопасности, - сказал он. - Сегодня в ближайшее время проведу заседание оперштаба по ЧС».

    Напомним, в школе № 28 города Павлодара тушат горящую кровлю.


    Теги:
    Регионы Казахстана Пожар Павлодарская область Видео Происшествия Происшествия, ЧС
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