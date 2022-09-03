Пожар в оружейном магазине в Костанае: 7 пострадавших

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ- В результате пожара в оружейном магазине в Костанае пострадали семеро человек. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«7 пострадавших, из них 6 - доставлены скорой в стационар с ожогами различной степенью тяжести, один от госпитализации отказался»,- прокомментировали в ведомстве.

В работе было задействовано 6 бригад скорой помощи, две из которых в данный момент находятся на месте пожара.

На месте также оказывается помощь жителям близлежащих домов. В основном - повышение артериального давления, тревога, головная боль.

Ранее сообщалось, что в Костанае на проспекте Н. Назарбаева 3 сентября в 11:20 часов произошло возгорание отдельно стоящего одноэтажного здания магазина «Оружейная палата» с переходом огня на кровлю ближайшего здания СТО и здания столовой на предварительной площади более 2000 кв. м.