Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Пожар в области Абай – версию поджога рассматривает МВД

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
13 Июня 2023, 12:28
Пожар в области Абай – версию поджога рассматривает МВД Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов прокомментировал расследование касательно масштабного пожара в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Идет расследование, есть версия поджога. Дело принято в производство спецпрокуроров. Сотрудники МВД в этой группе, расследование посмотрим. Есть версия поджога, халатности, удара молнии. Будут проведены экспертизы и розыскные мероприятия. На расследование дано 2 месяца», - сказал Марат Ахметжанов на заседании Правительства.

Журналисты также спросили спикера, ведется ли отдельное дело или проверка в отношении экс-министра по ЧС Юрия Ильина.

«Президентом дано поручение Генпрокурору, в рамках него будут проведена проверка. Сам факт пожара – это чрезвычайное обстоятельство, погибли люди, поэтому в рамках уголовного дела будет проверка. Почему своевременно не принял меры, возможно, халатность. Невыполнение своих служебных обязанностей», - добавил министр.


Происшествия   Генпрокуратура   МВД РК   Пожар   Абайская область   Пожар в области Абай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Разгромом завершился финальный бой Сакена Бибосынова на турнире «Elorda Cup»
Разгромом завершился финальный бой Сакена Бибосынова на турнире «Elorda Cup»
В Атырау энергетическая компания оштрафована судом на 7.2 млрд тенге
В Атырау энергетическая компания оштрафована судом на 7.2 млрд тенге
Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»
Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»
Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»
Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»
Нашествие саранчи на полях прокомментировали в Костанайской области
Нашествие саранчи на полях прокомментировали в Костанайской области
Акимат Рудного намерен восстанавливать пустующие дома
Акимат Рудного намерен восстанавливать пустующие дома
Демонстранты протаранили дом мэра во Франции
Демонстранты протаранили дом мэра во Франции
Ликвидация пожара в области Абай: Президент наградил военнослужащих
Ликвидация пожара в области Абай: Президент наградил военнослужащих
Конструктор госномеров на автомобили планируют внедрить в Казахстане
Конструктор госномеров на автомобили планируют внедрить в Казахстане