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Пожар в области Абай: установлены личности пяти погибших

Редактор:  
Зифа Хабирова
10 Июня 2023, 21:49
Пожар в области Абай: установлены личности пяти погибших ДП области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Идентифицированы личности пяти погибших работников лесничества, участвовавших в тушении пожара в области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП региона.

Полицейские области обнаружили на месте тушения пожара тела всех 14 человек, числившихся пропавшими без вести. Личности 5 сотрудников лесничества установлены.

В настоящее время уточняются личности остальных 9 человек, обнаруженных на месте тушения пожара

«По факту пожара начато досудебное расследование по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Мы выражаем искренне соболезнование семьям и родным мужественных сотрудников лесничества, погибших, исполняя свой служебный долг», - говорится в сообщении полиции.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара. Предварительная площадь пожара уже более 60 000 га.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству задействовать все имеющиеся в распоряжении технические и человеческие ресурсы для противодействия пожарам в области Абай, предотвращения разрастания масштабов бедствия и обеспечения безопасности граждан и их имущества.

Позже дополнительно для борьбы с пожаром на место ЧП отправили спасателей из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

Президент поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием.

По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.


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