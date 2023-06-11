Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Пожар в области Абай: на случай спасения пострадавших подготовлены бригады скорой помощи

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Июня 2023, 08:25
Пожар в области Абай: на случай спасения пострадавших подготовлены бригады скорой помощи Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В области Абай в условиях распространения пожара на территории лесного массива и чрезвычайной ситуации местного масштаба для оказания первой медицинской помощи организованы бригады скорой помощи, подготовлены резервные койки в стационарах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По данным Управления здравоохранения региона, пациенты Центральной районной больницы из села Бородулиха эвакуированы в п. Жезкент и многопрофильный стационар БСМП г. Семей. Готовится эвакуация медицинской техники.

Мужчина 39 лет, находившийся без сознания в результате отравления угарным газом, в состоянии средней степени тяжести доставлен в УПЦ города Семей и ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

photo

В районе населенных пунктов, где наблюдается сильное задымление, население полностью эвакуировалось. В село Каштак из города Семей направлено две бригады скорой помощи, в эвакуационном пункте при гостинице Семей дежурит одна бригада СМП. Всех эвакуированных пациентов будут госпитализировать в медицинские учреждения города Семей, для этого развернуты дополнительные бригады СМП.

В область Абай сегодня выехал вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник.

photo

В области в условиях ЧС имеется полная готовность к оказанию необходимой медицинской помощи всех уровней.

Напомним, что в связи с угрозой распространения пожара, аким города Семей объявил о чрезвычайной ситуации местного масштаба природного характера.

Ранее был опубликован список погибших при пожаре в области Абай.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству задействовать все имеющиеся в распоряжении технические и человеческие ресурсы для противодействия пожарам в области Абай, предотвращения разрастания масштабов бедствия и обеспечения безопасности граждан и их имущества. Меры по ликвидации пожара в области Абай обсудили в Правительстве.

photo

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара. Предварительная площадь пожара уже более 60 000 га.

Позже дополнительно для борьбы с пожаром на место ЧП отправили спасателей из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

Все 14 лесничих погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.



Здравоохранение   МЧС   Пожар   Абайская область   Пожар в области Абай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
Торегали Тореали получил еще трое суток ареста
Торегали Тореали получил еще трое суток ареста
Упавшие из-за ветра деревья повредили несколько авто в Алматы
Упавшие из-за ветра деревья повредили несколько авто в Алматы
По 100 тысяч получили обладатели знака «Алтын белгі» в Акмолинской области
По 100 тысяч получили обладатели знака «Алтын белгі» в Акмолинской области
Президенту Германии презентовали порт Курык
Президенту Германии презентовали порт Курык
Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджан