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Пожар в области Абай - какую помощь оказывает акимат

Редактор:  
Зифа Хабирова
11 Июня 2023, 00:23
Пожар в области Абай - какую помощь оказывает акимат Фото: пресс-служба акимата области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Помощь акимат оказывает не только на передовой, в самом пекле совместно с волонтерами, но и, можно сказать, в тылу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат региона.

Силами акимата были организованы полевые кухни в нескольких районах – там, где было опаснее всего. Полевые кухни работают практически без остановки, обеспечивая огнеборцев горячим питанием вовремя.

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Кроме того, в организованные в Семее и Бородулихинском районе эвакопункты прибыли жители поселков Успенка, Поднебесное, Барышевка Бордулихинского района, а также сел Каштак, Талица, Тепкаши, Половинки. Там всех эвакуированных напоили горячим чаем, накормили и снабдили всем необходимым, чтобы они не чувствовали недостатка ни в чем. Общая численность эвакуированных граждан – более 70 человек.

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Для самых маленьких эвакуированных ребятишек силами Управления образования области организовали обзорную экскурсию по городу и досуг.

В целом эвакопункты в Семее способны принять более 800 человек. Близ оставленных жителями домов дежурят сотрудники полиции, чтобы не допустить фактов мародерства. 43 стража порядка днем и ночью обеспечивают безопасность в покинутых поселках.

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Силами МИО и волонтерами переднему краю пожара доставлено более 1 тонны питьевой воды, 250 кг баранины, мяса птицы, хлеба, хлебобулочных изделий, различных овощей. Также доставлено 10 тонн различной продукции, в том числе 3,5 тонны муки, 500 кг сахара, подсолнечного масла, крупы, воды, различных видов круп, консервов.

Ущерб причиненного пожаром будет возмещен по результатам комиссионной проверки.

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