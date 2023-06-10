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Пожар в области Абай: 70 сотрудников полиции охраняют имущество эвакуированного населения

Редактор:  
Зифа Хабирова
10 Июня 2023, 23:35
Пожар в области Абай: 70 сотрудников полиции охраняют имущество эвакуированного населения

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Личный состав департамента полиции области Абай задействован в обеспечении общественного порядка в период локализации пожаров в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Личный состав ДП находится в состоянии готовности в пунктах постоянной дислокации.

В патрулировании задействованы 70 сотрудников полиции, а также 20 единиц техники.

Сотрудники полиции создали группы в зоне чрезвычайной ситуации по охране материальных ценностей и личного имущества эвакуированных жителей.

На местах проводятся работы по организации и регулированию движения всех видов транспорта, а также по обеспечению режима чрезвычайного положения, порядка въезда и выезда граждан и транспортных средств.

На данный момент каких-либо фактов нарушения общественного порядка не допущено.


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