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Пожар в Нур-Султане: горит частный дом в микрорайоне Чубары

25 Января 2022 18:13
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Пожар в Нур-Султане: горит частный дом в микрорайоне Чубары

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном микрорайоне Чубары загорелся частный дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На место происшествия прибыли пожарные и служба скорой помощи.



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#Нур-Султан   #Происшествия   #Видео   #МЧС   #Пожар   #ДЧС  
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