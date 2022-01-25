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Пожар в Нур-Султане: горит частный дом в микрорайоне Чубары
25 Января 2022 18:13
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном микрорайоне Чубары загорелся частный дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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На место происшествия прибыли пожарные и служба скорой помощи.
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