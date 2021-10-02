Пожар в Нур-Султане: девушка выпала из окна торгового центра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате пожара в мебельном салоне, находящемся в торговом центре в Нур-Султане, пострадала сотрудница цеха. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось , что в торговом центре «Астыкжан» горит мебельный салон на 3-м этаже. Пожарные работают над ликвидацией возгорания.

«В ходе тушения пожара есть пострадавшая девушка, 2001 года рождения, является сотрудником мебельного цеха «Универсал». На данный момент доставлена в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО), состояние средней степени тяжести», - говорится в сообщении ДЧС.

Девушка выпала из окна торгового центра, спасаясь от дыма в торговом центре.

По информации ДЧС, столичные пожарные в составе 76 человек и 19 единиц техники работают над ликвидацией возгорания. На месте тушения организован штаб пожаротушения.

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