Пожар в ночном клубе на Гоа унес жизни не менее 25 человек

По данным главы штата Прамода Савана, опубликованным на платформе X, в результате инцидента погибли не менее 25 человек, в том числе три-четыре туриста.

Возгорание началось вскоре после полуночи на территории клуба, расположенного вблизи одного из самых посещаемых пляжей. Трое посетителей скончались от ожогов, остальные от отравления продуктами горения. Полиция предполагает, что большинство погибших могли быть сотрудниками заведения.

По словам руководителя пожарной службы Гоа Нитина Рейкера, во время вечеринки проводилось «огненное шоу». Декоративные деревянные элементы мгновенно воспламенились, и огонь быстро охватил помещение.

После ликвидации пожара объект был опечатан. Специалисты начали проверку соблюдения норм противопожарной безопасности.