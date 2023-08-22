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    18:05, 21 Август 2023 | GMT +6

    Пожар в многоквартирном доме столицы Кыргызстана – 1 человек погиб

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    Фото: пресс-служба МЧС Кыргызстана
    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В спальном районе Бишкека в жилом многоквартирном доме вследствие взрыва произошел пожар, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

    По данным ведомства, возгорание произошло на втором этаже жилого дома в 3-м микрорайоне столицы. К тушению пожара привлечены два пожарных расчета пожарной части №5 Октябрьского района города, в 16:25 пожар был полностью потушен.

    По предварительной информации, в результате происшествия погиб 1 человек, количество пострадавших лиц устанавливается.


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    Пожар Кыргызстан Мировые новости Происшествия Происшествия, ЧС
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