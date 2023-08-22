Пожар в многоквартирном доме столицы Кыргызстана – 1 человек погиб

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В спальном районе Бишкека в жилом многоквартирном доме вследствие взрыва произошел пожар, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

По данным ведомства, возгорание произошло на втором этаже жилого дома в 3-м микрорайоне столицы. К тушению пожара привлечены два пожарных расчета пожарной части №5 Октябрьского района города, в 16:25 пожар был полностью потушен.

По предварительной информации, в результате происшествия погиб 1 человек, количество пострадавших лиц устанавливается.