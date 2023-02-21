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    14:27, 21 Февраль 2023 | GMT +6

    Пожар в многоэтажке Астаны: 26 человек спасены, 13 из них – дети

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичные пожарные спасли 26 человек, 13 из них – дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    21 февраля в 12:26 часов пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали по адресу: район Сарыарка, улица Косшыгулулы 22/1. По прибытию огнеборцев установлено, что в квартире на втором этаже горят мебель и домашние вещи на площади 25 кв. метров.

    «Силами столичных огнеборцев в ходе тушения пожара с помощью спасательных масок и автолестницы было спасено 26 человек, из них 13 детей, и эвакуировано около 125 человек. В больницу для дальнейшего осмотра бригадой скорой помощи и медиками Центра медицины катастроф доставляется 6 человек, из них 3 детей для дальнейшего осмотра», - сообщили в пресс-службе столичного ДЧС.

    В тушении пожара было задействовано 18 человек личного состава и 4 единицы техники ДЧС Астаны.


    Фото: пресс-служба МЧС РК
    Теги:
    Пожар Происшествия Происшествия, ЧС Астана
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