Пожар в многоэтажке Астаны: 26 человек спасены, 13 из них – дети

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичные пожарные спасли 26 человек, 13 из них – дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

21 февраля в 12:26 часов пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали по адресу: район Сарыарка, улица Косшыгулулы 22/1. По прибытию огнеборцев установлено, что в квартире на втором этаже горят мебель и домашние вещи на площади 25 кв. метров.

«Силами столичных огнеборцев в ходе тушения пожара с помощью спасательных масок и автолестницы было спасено 26 человек, из них 13 детей, и эвакуировано около 125 человек. В больницу для дальнейшего осмотра бригадой скорой помощи и медиками Центра медицины катастроф доставляется 6 человек, из них 3 детей для дальнейшего осмотра», - сообщили в пресс-службе столичного ДЧС.

В тушении пожара было задействовано 18 человек личного состава и 4 единицы техники ДЧС Астаны.

Фото: пресс-служба МЧС РК