В Астане потушили пожар в летнем кафе

Силами МЧС в 16.32 пожар ликвидирован на площади 60 кв.м. Причина пожара устанавливается.

- Сообщение о том, что горит летняя терасса по адресу: пр. Б. Момышулы 1/2 поступило в 16:02. По прибытию на место вызова выяснилось, что горела летняя терраса "Bottega terrace" (мебель, барная стойка, тент) на площади 60 кв.м. В 16:14 огонь был локализован, а в 16:32 полностью ликвидирован, - проинформировал заместитель начальника УЧС района Алматы ДЧС г. Астана подполковник гражданской защиты Ережепов А.Е.