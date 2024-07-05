РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:52, 05 Июль 2024 | GMT +6

    В Астане потушили пожар в летнем кафе

    Пожар в летнем кафе возле ресторана «Кувшин» потушили
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Загорание летнего кафе возле ресторана «Кувшин» в Алматинском районе столицы полностью потушено, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Пожар в летнем кафе возле ресторана «Кувшин» потушили
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Силами МЧС в 16.32 пожар ликвидирован на площади 60 кв.м. Причина пожара устанавливается.

    Пожар в летнем кафе возле ресторана «Кувшин» потушили
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

     - Сообщение о том, что горит летняя терасса по адресу: пр. Б. Момышулы 1/2 поступило в 16:02. По прибытию на место вызова выяснилось, что горела летняя терраса "Bottega terrace" (мебель, барная стойка, тент) на площади 60 кв.м. В 16:14 огонь был локализован, а в 16:32 полностью ликвидирован, - проинформировал заместитель начальника УЧС района Алматы ДЧС г. Астана подполковник гражданской защиты Ережепов А.Е.

    заместитель начальника УЧС района Алматы ДЧС г. Астана подполковник гражданской защиты Ережепов А.Е.
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    Пожар в летнем кафе возле ресторана «Кувшин» потушили
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    Пожар в летнем кафе возле ресторана «Кувшин» потушили
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    Пожар в летнем кафе возле ресторана «Кувшин» потушили
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    Пожар в летнем кафе возле ресторана «Кувшин» потушили
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    Пожар в летнем кафе возле ресторана «Кувшин» потушили
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    Пожар в летнем кафе возле ресторана «Кувшин» потушили
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    Пожар в летнем кафе возле ресторана «Кувшин» потушили
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

     



    Теги:
    МЧС Пожар Происшествия, ЧС Астана
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    telegram