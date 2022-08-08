Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Пожар в лесу из-за грозы в ВКО: огонь локализован
8 Августа 2022 15:28

Пожар в лесу из-за грозы в ВКО: огонь локализован

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По данным пресс-службы ДЧС ВКО, сегодня в 13 часов 45 минут объявлена локализация загорания травы, которое началось 5 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Огонь бушевал на участке Чикеев в Сарыбельском сельском округе, ориентировочно на площади 42 гектара. В тушении задействованы силы и средства местных исполнительных органов, пожарных подразделений ДЧС ВКО, Красногорского и Каындинского лесничеств, опорного пункта Сарыбель.

Напомним, по предварительной версии причиной загорания стала гроза.


Новости по теме
Юная казахстанка сотворила сенсацию на международном турнире по теннису
Грозовой разряд поджег лес и горы в Восточно-Казахстанской области
Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Усть-Каменогорске
Читайте также
Подпольный цех производил поддельный алкоголь в Жамбылской области
Смертельное ДТП в Алматинской области: трехлетняя девочка находится в реанимации
Лебедь приплыл за помощью к людям в СКО
Юная казахстанка сотворила сенсацию на международном турнире по теннису
Грозовой разряд поджег лес и горы в Восточно-Казахстанской области
Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Усть-Каменогорске
Более 500 полицейских разыскивают пропавшую пятилетнюю девочку в Костанае
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Алматинской области
Популярное
1 Учебную программу начальной военной подготовки пересмотрят в РК
2 Система оценивания на уроках физкультуры может поменяться в РК
3 Иностранные туристы в Казахстане тратят в день по 100-200 долларов - эксперт
4 Воспитатель из костанайского детсада стала одной из лучших в стране
5 Казахстан завоевал бронзовую медаль ЧА по дзюдо в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив