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Пожар в квартире произошёл из-за детской шалости в Павлодаре

8 Ноября 2021 13:56
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Пожар в квартире произошёл из-за детской шалости в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Из-за пожара в квартире из дома эвакуировались 32 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«7 ноября, в 17-44, поступило сообщение о пожаре по улице Ломова, 135. В трёхкомнатной квартире, в спальной комнате, происходило горение мебели, домашних вещей площадью 4 квадратных метра», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 32 человека, в том числе 7 детей. Спасатели с альпинистским снаряжением спустились с седьмого этажа на четвёртый, проникли в горевшую квартиру. Из людей там никого не оказалось.
«Пожар ликвидирован в 18-41. Причина - детская шалость. Ущерб устанавливается», - добавили в ДЧС.
На место происшествия выезжали 29 человек личного состава департамента на 8 машинах, центр медицины катастроф, служба «102». Жертв и пострадавших нет, подчеркнул источник.
Фото ДЧС Павлодарской области.


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#Происшествия   #Паводок   #Общество   #Пожар  
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Автор:

Антон Гагарин

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