Пожар в Курчумском районе ВКО: распространение огня остановлено

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Продолжается тушение травы в горной местности Курчумского района Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

7 июля на мониторинг за ситуацией вылетел вертолет МИ-2 Казавиалесоохраны. По результатам облета, площадь загорания составляет предварительно 20 га.

На данный момент распространение огня остановлено, проводится дотушивание локальных дымоточек. Угрозы населенным пунктам нет.

В ликвидации задействованы более 100 человек и 15 единиц техники от Большенарымского и Курчумского лесхозов, ДЧС ВКО и местных исполнительных органов.