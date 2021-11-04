Пожар в крупном мебельном магазине – карагандинские спасатели провели учения

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские спасатели провели учение по ликвидации условного пожара в крупном мебельном торговом центре. Огнеборцы отработали план действий при возможном возгорании легковоспламеняющихся материалов в мебельных магазинах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мебельных торговых комплексах сосредоточены легковоспламеняющиеся материалы, которые могут стать источником пожара и причиной его быстрого распространения. По этой причине огромное внимание уделяется пожарной безопасности и отработке действий работников объекта во взаимодействии с противопожарной службой.

Сегодня Департаментом по ЧС Карагандинской области проведено пожарно-тактическое учение в крупом мебельном торговом центре в городе Караганде. По замыслу, в результате короткого замыкания в помещении торгового зала, находящегося на втором этаже здания произошло возгорание. Пожар начал быстро распространяться по горючим материалам.

До прибытия первых пожарных подразделений администрация торгового центра отработала действия по эвакуации людей из горящего здания.

Прибывшими пожарными был развернут оперативный штаб. В первую очередь подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области сформировали звенья газодымозащитной службы, зашли в помещения мебельного центра и провели тренировку по тушению условного возгорания и эвакуации тех, кто не смог бы самостоятельно выбраться из задымленных помещений. Были отработаны быстрое и четкое развертывание сил и средств, разведка на месте пожара, работа в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, установка пожарной техники на водоисточники и подача огнетушащего вещества на тушение пожара.

«Подобные учения очень важны как для спасательных подразделений, так и для работников объекта. Проводится отработка взаимодействия противопожарной службы и администрации магазина, это позволяет сократить время эвакуации людей и ликвидации пожаров. Когда работники понимают, что им делать в экстренных ситуациях и отрабатывают это на практике, им становится проще ориентироваться при чрезвычайном происшествии. Также и для нас, изучив объект, пожарные смогут лучше ориентироваться в помещениях в случае реального пожара», — отметил начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов.