Пожар в коттедже ликвидировали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пожар, который вспыхнул на правом берегу, ликвидировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«27 июля в 14:11 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на очередной поступивший вызов по улице Ер Косай. Произошло возгорание восьми бочек с бензином с переходом на кровлю двухэтажного коттеджа и кровлю жилого дома», - сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны.

По данным ведомства, площадь горения кровли коттеджа 300 квадратных метров, площадь горения кровли общежития 500 квадратных метров. Силами огнеборцев пожар ликвидирован в 15:47. В тушении задействовано 74 человека личного состава и 14 единиц техники ДЧС Астаны. Жертв и пострадавших нет.