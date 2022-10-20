Пожар в Костанайской области был не природного происхождения – Минэкологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прямой ущерб от пожара в Костанайской области составил порядка 4 млрд тенге. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я скажу по последнему нашему пожару в Костанайской области. Общая площадь изначально мы говорили 43,8 тыс. гектаров, но после подсчета, там были и водные объекты, если убрать водные объекты и сельхозугодия, то получилось около 40 тыс. гектаров. Порядка 35 тыс. гектаров покрытые лесом пострадали от пожара», - сказал Сериккали Брекешев, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.

В целом, по словам министра, две комиссии работало по подсчету ущерба от этого пожара.

«На сегодняшний день предварительные данные есть – прямой ущерб от пожаров составил порядка 4 млрд тенге. По причинам пожара сейчас комиссия, которая работала от нас и есть еще межведомственная комиссия, пока склоняется к версии, что этот пожар не природного происхождения. Комиссия это расследует уже в рамках уголовного дела. Я думаю, что в ближайшее время определится с точной причиной возникновения этого пожара», - добавил Сериккали Брекешев.

Ранее сообщалось, что глава МЧС исключил природный фактор лесных пожаров в Костанайской области.