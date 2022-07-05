5 Июля 2022 03:05

Пожар в Караганде уничтожил 40 гектаров леса

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Два пожара произошло на территориях лесопосадок города Караганды. По уточненным данным, площадь горения на территории КГУ «Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира» составила 70 га, из которых 40 га леса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Карагандинской области.

«От пожара пострадали шесть дачных домов (один не действующий), 15 хозпостроек на территории семи дачных участков. Из дачных участков спасено пять человек, эвакуировано 25. Площадь горения на территории лесопосадки в районе дачного общества «Мичуринец» составляет ориентировочно 3 га. Пожары локализованы», - говорится в сообщении.

Принятыми мерами огонь удалось сдержать, активных участков горения леса и кустарников нет. Проводится дотушивание очагов горения и тления на дачных дворах, добавили в ДЧС.

В ликвидации задействованы силы ДЧС, войсковой части №52859, местной полицейской службы, лесного хозяйства, Казавиаспас.

Всего задействовано 289 человек и 68 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на тушение пожара в Караганде привлечен вертолет МЧС РК.