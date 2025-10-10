РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:55, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Пожар в кафе «Karima»: завершено 90% ремонта в квартирах

    В столичном жилом комплексе «Тулпар» по улице Достык, 12/1, где в сентябре произошёл пожар, завершаются восстановительные работы.

    Пожар в кафе «Karima»: завершено 90% ремонта в квартирах
    Фото: акимат Астаны

    На сегодняшний день 90% ремонтных работ выполнено, большинство жильцов уже вернулись в свои квартиры. Работы по ремонту пострадавших квартир и восстановлению фасада проводятся за счет средств собственников кафе «Karima».

    Напомним, пожар произошёл около 4 часов утра 18 сентября в кафе «Karima», расположенном на первом этаже здания. Огонь повредил ряд квартир и офисных помещений.

    По словам акима района Есиль Дарменияра Қыдырбек-ұлы, восстановительные работы начались сразу после происшествия:

    - Ремонт 11 квартир уже завершили, жители заселились. Также можно сказать, что восстановлена и работа бизнеса, потому что на втором этаже располагались офисные помещения, – отметил он.

    Пожар в кафе «Karima»: завершено 90% ремонта в квартирах
    Фото: акимат Астаны

    В пяти наиболее пострадавших квартирах выполнен капитальный ремонт, в остальных - отделочные и восстановительные работы. 

    - В день пожара начали завозить стройматериалы, и сразу началась работа. Качество контролируем, мы довольны проведенной работой, для нас делают все возможное, - поделился житель дома Болатжан Бимурзин.

    На данный момент завершаются финальные работы по установке окон и облицовке фасада, так 90% фасадных работ уже выполнены.

     - Пострадавшим от пожара жильцам приобретаем все, что необходимо, помогаем финансово. Ремонт уже завершен. Это для нас большой урок. Будем и в дальнейшем делать все возможное, чтобы подобное не повторилось, - отметил руководитель кафе «Karima» Сапарбай Торекулов.

     

    Теги:
    Пожар Астана Акимат Видео Происшествия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают