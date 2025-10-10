Пожар в кафе «Karima»: завершено 90% ремонта в квартирах

На сегодняшний день 90% ремонтных работ выполнено, большинство жильцов уже вернулись в свои квартиры. Работы по ремонту пострадавших квартир и восстановлению фасада проводятся за счет средств собственников кафе «Karima».

Напомним, пожар произошёл около 4 часов утра 18 сентября в кафе «Karima», расположенном на первом этаже здания. Огонь повредил ряд квартир и офисных помещений.

По словам акима района Есиль Дарменияра Қыдырбек-ұлы, восстановительные работы начались сразу после происшествия:

- Ремонт 11 квартир уже завершили, жители заселились. Также можно сказать, что восстановлена и работа бизнеса, потому что на втором этаже располагались офисные помещения, – отметил он.

Фото: акимат Астаны

В пяти наиболее пострадавших квартирах выполнен капитальный ремонт, в остальных - отделочные и восстановительные работы.

- В день пожара начали завозить стройматериалы, и сразу началась работа. Качество контролируем, мы довольны проведенной работой, для нас делают все возможное, - поделился житель дома Болатжан Бимурзин.

На данный момент завершаются финальные работы по установке окон и облицовке фасада, так 90% фасадных работ уже выполнены.