Пожар в кафе «Karima»: завершено 90% ремонта в квартирах
В столичном жилом комплексе «Тулпар» по улице Достык, 12/1, где в сентябре произошёл пожар, завершаются восстановительные работы.
На сегодняшний день 90% ремонтных работ выполнено, большинство жильцов уже вернулись в свои квартиры. Работы по ремонту пострадавших квартир и восстановлению фасада проводятся за счет средств собственников кафе «Karima».
Напомним, пожар произошёл около 4 часов утра 18 сентября в кафе «Karima», расположенном на первом этаже здания. Огонь повредил ряд квартир и офисных помещений.
По словам акима района Есиль Дарменияра Қыдырбек-ұлы, восстановительные работы начались сразу после происшествия:
- Ремонт 11 квартир уже завершили, жители заселились. Также можно сказать, что восстановлена и работа бизнеса, потому что на втором этаже располагались офисные помещения, – отметил он.
В пяти наиболее пострадавших квартирах выполнен капитальный ремонт, в остальных - отделочные и восстановительные работы.
- В день пожара начали завозить стройматериалы, и сразу началась работа. Качество контролируем, мы довольны проведенной работой, для нас делают все возможное, - поделился житель дома Болатжан Бимурзин.
На данный момент завершаются финальные работы по установке окон и облицовке фасада, так 90% фасадных работ уже выполнены.
- Пострадавшим от пожара жильцам приобретаем все, что необходимо, помогаем финансово. Ремонт уже завершен. Это для нас большой урок. Будем и в дальнейшем делать все возможное, чтобы подобное не повторилось, - отметил руководитель кафе «Karima» Сапарбай Торекулов.