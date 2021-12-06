Пожар в гостинице тушили четыре часа в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сильное возгорание произошло в одной из гостиниц Костаная. Посетители и сотрудники гостиницы самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

«6 декабря в 05:50 на пульт связи «112» поступило сообщение о пожаре в гостинице «Сәтті» по улице Каирбекова, 357. Через пять минут, в 05:55, пожарные прибыли на место ЧП и обнаружили, что пламенем охвачена кровля здания на площади 400 м2. До прибытия пожарных из здания самоэвакуировались 36 человек (это два сотрудника гостиницы и 34 посетителя). Возгорание было сильное и набирало обороты, поэтому пожарными был объявлен повышенный номер вызова №3, то есть дополнительно были направлены силы и средства для помощи в тушении», - прокомментировали в департаменте.

В тушении пожара были задействованы 47 человек личного состава и 12 единиц техники. Ликвидировали пожар в 10:02.

Причина пожара устанавливается сотрудниками пожарной лаборатории.

Жертв и пострадавших, по информации ведомства, нет. Никто из людей в медицинской помощи не нуждался.