Пожар в гостинице потушили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Пожар в гостинице «Зодиак», начавшийся в 15 часов по местному времени, потушен в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пожар в гостинице был локализован и ликвидирован. В результате возгорания кровельного покрытия огонь распространился на верхний этаж. Общая площадь возгорания составила 1600 квадратных метров. Горели гостиничные номера, мебель, бытовая техника.

Жертв и пострадавших нет. Люди самостоятельно покинули гостиницу. Причина пожара устанавливается. При тушении были задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области в составе 40 сотрудников, 9 единиц техники, негосударственной противопожарной службы - 8 сотрудников, 3 единицы техники, АО «Атырау су арнасы» - 2 единицы техники»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Как ранее сообщалось, пожар начался в гостинице «Zodiak», расположенной в центре города Атырау,