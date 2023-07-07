Пожар в доме престарелых в Милане унес жизни 6 человек, пострадали более 60

МИЛАН. КАЗИНФОРМ - Шесть человек погибли и по меньшей мере 68 пострадали в результате ночного пожара в доме престарелых в Милане в четверг, сообщили в пятницу итальянские службы экстренной помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Лука Кари, представитель национальной противопожарной службы, подтвердил Reuters число погибших, заявив, что пожар был потушен, а причины расследуются.

По его словам, три человека были госпитализированы в критическом состоянии, 15 — с тяжелыми, но не опасными для жизни травмами и около 50 — с легкими травмами.

Мэр Милана Джузеппе Сала, выступая перед журналистами на месте происшествия, сказал, что пожар был потушен очень быстро, но от дыма пострадало много человек.

Итальянские информационные агентства ранее сообщали со ссылкой на региональные экстренные службы, что госпитализирован 81 человек, в том числе двое в критическом состоянии.