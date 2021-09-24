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    18:43, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пожар в центре Алматы расследует полиция

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы расследует пожар в четырехэтажном доме по проспекту Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дело о пожаре, произошедшем в четырехэтажном доме 34-го года постройки передано в управление полиции Медеуского района. Назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

    Напомним, 17 сентября в Медеуском районе Алматы по адресу: проспект Назарбаева, 124, произошел сильный пожар в четырехэтажном доме. Тогда было установлено, что открытым пламенем горела кровля жилого дома. Незамедлительно произведена эвакуация жильцов. Видео с место пожара распространилось в социальной сети.

    Предварительная площадь возгорания составила более полутора тысяч квадратных метров. Здание тушили более 90 человек.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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