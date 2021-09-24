Пожар в центре Алматы расследует полиция

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы расследует пожар в четырехэтажном доме по проспекту Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дело о пожаре, произошедшем в четырехэтажном доме 34-го года постройки передано в управление полиции Медеуского района. Назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Напомним, 17 сентября в Медеуском районе Алматы по адресу: проспект Назарбаева, 124, произошел сильный пожар в четырехэтажном доме. Тогда было установлено, что открытым пламенем горела кровля жилого дома. Незамедлительно произведена эвакуация жильцов. Видео с место пожара распространилось в социальной сети.

Предварительная площадь возгорания составила более полутора тысяч квадратных метров. Здание тушили более 90 человек.