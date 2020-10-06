Пожар в Белом доме в Бишкеке локализован

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Пожар в Белом доме был локализован в 7:49, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.
По данным МЧС Кыргызстана, на месте работают семь пожарных расчётов.
Идет работа по тушению огня.
Напомним, митингующие в Бишкеке требуют не признавать итоги парламентских выборов, которые состоялись в Кыргызстане 4 октября. Ранее сообщалось, что выступающие против итогов выборов в Жогорку Кенеш прорвались на территорию здания парламента (Белый дом), после чего в здании начался пожар.
По данным Минздрава, на 24:00 ночи госпитализированы 122 человека, пострадавшие в ходе разгона митинга.
Президент Кыргызстана встретится с лидерами 16 партий, принявших участие в выборах.