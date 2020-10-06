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Пожар в Белом доме в Бишкеке локализован

6 Октября 2020, 08:26
Пожар в Белом доме в Бишкеке локализован

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Пожар в Белом доме был локализован в 7:49, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

По данным МЧС Кыргызстана, на месте работают семь пожарных расчётов.

Идет работа по тушению огня.

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Напомним, митингующие в Бишкеке требуют не признавать итоги парламентских выборов, которые состоялись в Кыргызстане 4 октября. Ранее сообщалось, что выступающие против итогов выборов в Жогорку Кенеш прорвались на территорию здания парламента (Белый дом), после чего в здании начался пожар.

По данным Минздрава, на 24:00 ночи госпитализированы 122 человека, пострадавшие в ходе разгона митинга.

Президент Кыргызстана встретится с лидерами 16 партий, принявших участие в выборах.


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