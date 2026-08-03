Пожар в Баянаульском нацпарке локализовали

Пожар на территории Баянаульского государственного национального природного парка локализован благодаря оперативной работе сотрудников МЧС, лесного хозяйства и местных исполнительных органов, передает Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

— Сегодня в Баянаульском районе Павлодарской области на территории Баянаульского государственного национального природного парка произошло возгорание лесной подстилки и корней деревьев. После поступления сообщения первыми к месту пожара прибыли силы БГНПП, затем подразделения МЧС. Для недопущения распространения огня были незамедлительно организованы работы по тушению пожара, — сообщили в МЧС РК.

Также к ликвидации было привлечено воздушное судно МЧС с водосливным устройством. Экипажем выполнено 9 сбросов воды общим объемом 27 тонн.

Как подчкеркнули в МЧС Казахстана, благодаря оперативным и скоординированным действиям пожарных МЧС, сотрудников лесного хозяйства и местных исполнительных органов распространение пожара было остановлено.

В настоящее время на месте проводится окарауливание. Контроль за территорией осуществляют сотрудники Баянаульского государственного национального природного парка.

Напомним, на территории нацпарка «Баянаул» произошел лесной пожар.