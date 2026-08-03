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    Пожар в Баянаульском нацпарке локализовали

    Пожар на территории Баянаульского государственного национального природного парка локализован благодаря оперативной работе сотрудников МЧС, лесного хозяйства и местных исполнительных органов, передает Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

    Пожар в Баянаульском нацпарке локализовали
    кадр из видео

    — Сегодня в Баянаульском районе Павлодарской области на территории Баянаульского государственного национального природного парка произошло возгорание лесной подстилки и корней деревьев. После поступления сообщения первыми к месту пожара прибыли силы БГНПП, затем подразделения МЧС. Для недопущения распространения огня были незамедлительно организованы работы по тушению пожара, — сообщили в МЧС РК. 

    Также к ликвидации было привлечено воздушное судно МЧС с водосливным устройством. Экипажем выполнено 9 сбросов воды общим объемом 27 тонн.

    Как подчкеркнули в МЧС Казахстана, благодаря оперативным и скоординированным действиям пожарных МЧС, сотрудников лесного хозяйства и местных исполнительных органов распространение пожара было остановлено.

    В настоящее время на месте проводится окарауливание. Контроль за территорией осуществляют сотрудники Баянаульского государственного национального природного парка.

    Напомним, на территории нацпарка «Баянаул» произошел лесной пожар.

    МЧС Регионы Казахстана Национальные парки Лесные пожары Павлодарская область
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор