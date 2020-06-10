Пожар в Алматы: удалось спасти здание, авто и предотвратить взрыв

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы минувшей ночью горел дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«10 июля, в 02:07, пожарные расчеты ДЧС Алматы выехали на сообщение о пожаре в Наурызбайском районе, по улице Жуалы, 137. По прибытию открытым пламенем горела кровля частного жилого дома. Создалась угроза распространения огня на двухэтажное административное здание, расположенное в трех метрах от места пожара (от теплового воздействия уже плавилась фасадная часть), а также припаркованные автомобили», - сообщили в ДЧС.

Незамедлительно были поданы стволы на тушение и защиту соседних объектов, автоцистерны установлены на уличный гидрант, расположенный всего 10 метрах.

«С горящей кровли пожарные эвакуировали два газовых баллона емкостью 50 и 25 литров каждая, что предотвратило взрыв (поражающая способность искореженных кусков металла до 100 метров - прим. ДЧС). Принятыми мерами удалось за 11 минут локализовать пожар, а в 02:37 ликвидировать полностью. Несмотря на загоревшуюся кровлю на площади 120 квадратных метров, благодаря бетонному перекрытию потолка дом удалось отстоять», - сообщили в ДЧС.

Также недопущен переход огня на соседнее здание и автомобили на парковке. На место выезжали службы взаимодействия, задействовано 15 пожарных, 4 единицы техники. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в кровле дома.