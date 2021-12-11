+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пожар в алматинском ЖК: 35 полицейских участвовали в спасении жителей

11 Декабря 2021 12:15
Поделиться:
Пожар в алматинском ЖК: 35 полицейских участвовали в спасении жителей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 35 полицейских участвовали в спасении жителей комплекса «Алтын Булак-2» и ликвидации последствий пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Казахстанец, спасший женщину на Гавайях: У меня не было времени задуматься
Алматинский пожарный удостоен госнаграды за спасение человека Подробности ночного пожара в 18-этажном ЖК рассказали в ДЧС Алматы Как проходит эвакуация жильцов из горящего многоэтажного дома в Алматы

По данным Департамента полиции Алматы, тревожное сообщение о сильном задымлении в 18-этажном доме ЖК «Алтын Булак-2» на улице Брусиловского поступило около полуночи.

«Оперативным дежурным ЦОУ к месту возгорания были направлены сразу 13 экипажей патрульной полиции. Силы также были стянуты из соседних районов, прилегающих к месту пожара. Всего 35 полицейских участвовали в спасении жителей ЖК «Алтын Булак-2» и ликвидации последствий возгорания», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Сообщается, что в первую очередь эвакуировали 177 жителей указанного дома. Спасено 27 человек, шесть из которых - дети. Трое малышей, 2020 и 2021 годов рождения, с отравлением продуктами горения были экстренно доставлены на «скорой» в 1-ю детскую городскую клиническую больницу.

В 01:45 часов пожар ликвидирован. Его причину установит экспертиза.

Ранее в ДЧС Алматы рассказали подробности ночного пожара в 18-этажном ЖК.




Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Происшествия  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Казахстанец, спасший женщину на Гавайях: У меня не было времени задуматься
Алматинский пожарный удостоен госнаграды за спасение человека
Подробности ночного пожара в 18-этажном ЖК рассказали в ДЧС Алматы
Как проходит эвакуация жильцов из горящего многоэтажного дома в Алматы
Популярное
1 Когда появится «омикрон» штамм, ответил главный санврач Алматы
2 Введут ли локдаун в случае выявления омикрон-штамма коронавируса в Алматы
3 Супруги-врачи погибли в ДТП в Костанайской области
4 Фейк: «В вакцинах против COVID-19 обнаружены лезвия из гидроксида графена»
5 Пневмония с признаками коронавируса диагностирована у 66 человек за сутки в Казахстане
6 Программу «Elorda Korshiler» запустили в Нур-Султане
Читайте также
Многоэтажный жилой комплекс горит в Алматы: более 120 человек эвакуированы
Сколько человек ревакцинировались от коронавируса в Алматы
Когда появится «омикрон» штамм, ответил главный санврач Алматы
Введут ли локдаун в случае выявления омикрон-штамма коронавируса в Алматы
Супруги-врачи погибли в ДТП в Костанайской области
Фейк: «В вакцинах против COVID-19 обнаружены лезвия из гидроксида графена»
Пневмония с признаками коронавируса диагностирована у 66 человек за сутки в Казахстане
Программу «Elorda Korshiler» запустили в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив