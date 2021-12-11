Пожар в алматинском ЖК: 35 полицейских участвовали в спасении жителей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 35 полицейских участвовали в спасении жителей комплекса «Алтын Булак-2» и ликвидации последствий пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Департамента полиции Алматы, тревожное сообщение о сильном задымлении в 18-этажном доме ЖК «Алтын Булак-2» на улице Брусиловского поступило около полуночи.

«Оперативным дежурным ЦОУ к месту возгорания были направлены сразу 13 экипажей патрульной полиции. Силы также были стянуты из соседних районов, прилегающих к месту пожара. Всего 35 полицейских участвовали в спасении жителей ЖК «Алтын Булак-2» и ликвидации последствий возгорания», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Сообщается, что в первую очередь эвакуировали 177 жителей указанного дома. Спасено 27 человек, шесть из которых - дети. Трое малышей, 2020 и 2021 годов рождения, с отравлением продуктами горения были экстренно доставлены на «скорой» в 1-ю детскую городскую клиническую больницу.

В 01:45 часов пожар ликвидирован. Его причину установит экспертиза.

Ранее в ДЧС Алматы рассказали подробности ночного пожара в 18-этажном ЖК.



