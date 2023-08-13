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    17:51, 13 Август 2023 | GMT +6

    Пожар в Актобе: спасено и эвакуировано 44 человека

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    Фото: пресс-служба МЧС РК
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В одном из пятиэтажных жилых домов в г. Актобе произошел пожар. Благодаря оперативным действиям огнеборцев с помощью спасательных колпаков спасена жизнь 4 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Также при пожаре в доме по лестничному маршу эвакуировано 40 человек, из них 10 детей.

    Пожар ликвидирован в 13:47. Площадь пожара 20 кв. метров. В тушении были задействованы 26 пожарных и 6 единиц техники ДЧС Актюбинской области.


    Теги:
    Пожар Актюбинская область МЧС Происшествия Актобе Происшествия, ЧС
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