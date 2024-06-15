Пожар в Актобе: пенсионера с ожогами доставили в больницу

Сегодня в Актобе в одном из частных жилых домов произошел пожар с переходом на рядом стоящий соседний дом. Огнеборцы ликвидировали пожар, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

По информации, предоставленной МЧС, пожар был ликвидирован за 39 минут с момента вызова, на общей площади 160 кв.м.

Фото: МЧС РК

В результате пожара с термическими ожогами спины 1-2 степени доставлен в больницу владелец дома 1960 года рождения. Причина пожара устанавливается.