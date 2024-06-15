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    08:45, 15 Июнь 2024 | GMT +6

    Пожар в Актобе: пенсионера с ожогами доставили в больницу

    Пожар в Актобе: пенсионера с ожогами доставили в больницу
    Фото: МЧС РК

    Сегодня в Актобе в одном из частных жилых домов произошел пожар с переходом на рядом стоящий соседний дом. Огнеборцы ликвидировали пожар, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    По информации, предоставленной МЧС, пожар был ликвидирован за 39 минут с момента вызова, на общей площади 160 кв.м.

    Пожар в Актобе: пенсионера с ожогами доставили в больницу
    Фото: МЧС РК

    В результате пожара с термическими ожогами спины 1-2 степени доставлен в больницу владелец дома 1960 года рождения. Причина пожара устанавливается. 

    Теги:
    МЧС Пожар Пенсионеры Регионы Казахстана Актобе Происшествия Спасатели Актюбинская область
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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