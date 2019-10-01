Пожар у ЖК «AFD Plaza» произошел в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на проспекте аль-Фараби произошло горение подсветки одноэтажного нефункционирующего здания, пристроенного к 20-этажному ЖК «AFD Plaza», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В 18 ч. 31 минуту на пульт «101» стали поступать звонки от проезжающих о сильном задымлении по проспекту аль-Фараби, 21. Силы и средства ДЧС были немедленно направлены по повышенному номеру вызова. По прибытию первыми пожарными расчетами установлено горение световой обшивки одноэтажного нефункционирующего здания, пристроенного к ЖК «AFD Plaza». Возгорание ликвидировано менее чем за полчаса, в 18 ч. 56 минут. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в ДЧС Алматы.
Площадь пожара составила три квадратных метра. Было задействовано 24 сотрудника и 6 единиц техники ДЧС, 5 сотрудников и 2 единиц техники департамента полиции города Алматы, 3 медработника и одна карета скорой медпомощи.
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