Пожар у ЖК «AFD Plaza» произошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на проспекте аль-Фараби произошло горение подсветки одноэтажного нефункционирующего здания, пристроенного к 20-этажному ЖК «AFD Plaza», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В 18 ч. 31 минуту на пульт «101» стали поступать звонки от проезжающих о сильном задымлении​ по проспекту аль-Фараби, 21. Силы и средства ДЧС были немедленно направлены по повышенному номеру вызова. По прибытию первыми пожарными расчетами установлено горение световой обшивки одноэтажного нефункционирующего здания, пристроенного​ к ЖК «AFD Plaza». Возгорание ликвидировано менее чем за полчаса, в 18 ч. 56 минут. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в ДЧС Алматы.

Площадь пожара составила три квадратных метра. Было задействовано 24 сотрудника и 6 единиц техники ДЧС, 5 сотрудников и 2 единиц техники департамента полиции города Алматы, 3 медработника​ и одна карета скорой медпомощи.



