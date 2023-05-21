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Пожар тушат в популярной зоне отдыха Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
21 Мая 2023, 01:30
Пожар тушат в популярной зоне отдыха Жамбылской области видеокадр

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Возгорание зоны отдыха произошло в Меркенском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вечером 20 мая в 21:56 произошел пожар в зоне отдыха «Туран», находящейся в Меркенском районе, в 14 километрах от райцентра села Мерке. На территории зоны отдыха зафиксирован пожар четырех деревянных расположенных рядом одноэтажных зданий. Это административное здание, кафе и два гостевых дома», - сообщила руководитель пресс-службы департамента по ЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева.

На данный момент площадь пожара устанавливается.

Локализация пламени зафиксирована в 00:13 часов.

На месте происшествия работают 37 сотрудников департамента по ЧС Жамбылской области, задействовано 12 единиц техники, уточнили в ведомстве.

Круглогодичная зона отдыха «Tуран» расположена у подножия Кыргызского Алатау, в живописном Меркенском ущелье, на высоте 750 метров над уровнем моря, у горной речки Меркенки.


Жамбылская область   Происшествия   Пожар  
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