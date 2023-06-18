Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Алтайском государственном природном заповеднике в Восточно-Казахстанской области произошло возгорание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

В социальных сетях Риддера распространялось сообщение о пожаре в Западно-Алтайском государственном природном заповеднике

Представители ДЧС ВКО подтвердили информацию о возгорании. Как известно, пламя возникло 17 июня после обеда. По предварительным данным, причиной этому стала молния.

Огонь вспыхнул в лесном массиве в месте слияния реки Чернушки и ручья Прямой, где сгорели деревья.

Борьба с безмолвным врагом продолжается. Предварительная площадь пожара – 0,3 гектара.

Как сообщалось, в летние дни жителям ВКО могут запретить посещать лесные массивы на территории Восточно-Казахстанской области. Об этом говорится в проекте постановления акима региона.

«Запретить пребывание физических лиц на территории государственного лесного фонда и ограничить право лесопользования при проведении авиахимических, авиабиологических и аэрозольных мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса, а также в периоды высокой пожарной опасности», - говорится в постановлении акима области.

В документе отмечено, что перед началом работ население будет оповещаться. В целом ограничение вводится на срок с 29 апреля по 1 ноября.

Пол прогнозу синоптиков, 18 июня днем на юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара до 35 градусов. 19 июня днем на большей части области - сильная жара до 35-37 градусов. 17-19 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре. Президент подписал Указ о награждении 14 работников «Семей Орманы» посмертно. 12 июня был объявлен Днем траура. Семьям погибших лесников предоставлены в собственность новые двух или трехкомнатные квартиры (в зависимости от количества членов семьи) с мебелью в Семее;

будет погашена кредитная задолженность погибших граждан и членов их семей. Общая сумма списанных кредитов составит 36,2 млн тенге (по состоянию на 15 июня);

материальная помощь из средств фонда «Қазақстан халқына» в размере 7 млн тенге семье и по 2 млн на каждого несовершеннолетнего ребенка. Общая сумма выплат составит 127 млн тенге;

ежемесячное пособие из госбюджета по потере кормильца находящимся на иждивении членам семьи;

ежемесячная социальная выплата по потере кормильца из Государственного фонда социального страхования детям до 18 лет, при очном обучении в вузе – до его окончания, но не более 23 лет;

единовременное пособие на погребение из ЕНПФ;

материальная помощь детям школьного возраста из фонда всеобуча в размере 500 тысяч тенге, а также принадлежности (обувь, форма) и путевка в летний лагерь;

ежемесячные выплаты за счет средств работодателя (в зависимости от размера зарплаты);

единовременная помощь за счет работодателя согласно коллективному договору.

Также будет оказана материальная помощь от АО «Народный банк Казахстана» в размере 3 млн тенге каждой семье, а также других коммерческих организаций.

Кроме того, акиматом совместно с ОФ «Ақ Ертіс» открыт специальный счет для аккумулирования средств частных пожертвований и спонсоров для дальнейшего оказания помощи семьям погибших и пострадавших.

Генпрокурор доложил Президенту РК о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай. Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га.