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Пожар тушат в лесничестве в Восточном Казахстане

Редактор:  
Зифа Хабирова
27 Июня 2023, 12:24
Пожар тушат в лесничестве в Восточном Казахстане Фото: t.me/qr_tjm

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане ликвидируют загорание на территории Приморского лесничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

26 июня на территории КГУ «Асубулакское лесное хозяйство» произошло загорание сухой травы и кустарников на предварительной площади 5 га. Вертолет МИ-8 осуществил доставку десанта и воды.

Внутри горельника тушат отдельные дымоточки 126 человек от лесников, ДЧС ВКО и МИО, 18 единиц техники.

Тушение осложнено труднодоступной горной, скалистой местностью. Угрозы населенным пунктам нет.

Восточно-Казахстанская область   Происшествия   МЧС   Пожар  
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