Пожар тушат на правом берегу Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пожар тушат на правом берегу города Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«27 июля в 14:11 пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на очередной поступивший вызов по улице Ер Косай. По прибытию огнеборцев установлено, что горят автоцистерны, бочки с легвоспламеняющейся жидкостью и двухэтажный коттедж. В 14:45 силами пожарных возгорание локализовано. Над ликвидацией работают подразделения в количестве 74 человек личного состава и 14 единиц техники ДЧС города Астаны», - сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны.