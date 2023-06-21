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Пожар тушат на Аксуском заводе ферросплавов

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Июня 2023, 19:47
Пожар тушат на Аксуском заводе ферросплавов Кадр из видео

АКСУ. КАЗИНФОРМ - На Аксуском заводе ферросплавов в плавильном цехе №4 произошло возгорание трансформатора печи №41, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение предприятия в Instagram.

Огонь вспыхнул 21 июня в 16:00.

«Пожар локализован силами аварийно-спасательной службы предприятия и пожарной частью г.Аксу. Пострадавших нет. Создан штаб под руководством ЧС Павлодарской области. Начато расследование. Причины возгорания выясняются», - отметили на Аксуском заводе ферросплавов.

Видео пожара появилось в соцсетях.


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