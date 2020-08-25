Новости
Пожар с побережья Каспия перекинулся на природный резерват «Акжайик»
25 Августа 2020 18:25
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Огонь от пожара на побережье Каспия перекинулся на природный резерват «Акжайик», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеПожар на складах в Усть-Каменогорске локализован Склады горят в Усть-Каменогорске: пожар тушат более 30 огнеборцев Двухлетняя девочка скончалась от ожогов после пожара в машине в Павлодарской области
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, пожар на побережье Каспийского моря в 20 километрах от Атырау, начавшийся 22 августа, продолжается. Горят тростниковые заросли.
24 августа огонь порывами ветра перекинулся на территорию государственного природного резервата «Акжайык». Сотрудники резервата приступили к тушению огня.
Как ранее сообщалось, в Атырау площадь пожара на побережье Каспия увеличивается.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- О нарушениях при выплатах медикам, боровшимся с Covid-19, рассказали в Атырау
- 78 выпускников получили образовательные гранты акима Атырауской области
- Левобережная часть Атырау на три дня останется без газа
- Информацию о шести накренившихся многоэтажках прокомментировали в акимате Алматы
- Сухостой горит в Алматы
- О состоянии найденного в арыке младенца рассказали алматинские врачи
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Умбет Шолпан
954-047