Пожар с побережья Каспия перекинулся на природный резерват «Акжайик»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Огонь от пожара на побережье Каспия перекинулся на природный резерват «Акжайик», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, пожар на побережье Каспийского моря в 20 километрах от Атырау, начавшийся 22 августа, продолжается. Горят тростниковые заросли.

24 августа огонь порывами ветра перекинулся на территорию государственного природного резервата «Акжайык». Сотрудники резервата приступили к тушению огня.

Как ранее сообщалось, в Атырау площадь пожара на побережье Каспия увеличивается.