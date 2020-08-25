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Пожар с побережья Каспия перекинулся на природный резерват «Акжайик»

25 Августа 2020 18:25
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Пожар с побережья Каспия перекинулся на природный резерват «Акжайик»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Огонь от пожара на побережье Каспия перекинулся на природный резерват «Акжайик», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, пожар на побережье Каспийского моря в 20 километрах от Атырау, начавшийся 22 августа, продолжается. Горят тростниковые заросли.

24 августа огонь порывами ветра перекинулся на территорию государственного природного резервата «Акжайык». Сотрудники резервата приступили к тушению огня.

Как ранее сообщалось, в Атырау площадь пожара на побережье Каспия увеличивается.


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#Атырауская область   #Происшествия  
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Виктор Сутягин

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